В Бахмуте иномарка насмерть сбила пожилого велосипедиста

"ДТП произошло по улице Независимости в воскресенье, 14 октября. В результате аварии 66-летний пенсионер получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.



Как отмечается, за рулем автомобиля находился 25-летний мужчина. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят проверку. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией - ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).



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Напомним, во Львовской области в результате опрокидывания иномарки Mercedes один человек погиб, двое травмированы.