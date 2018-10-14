В Одесской области в результате ДТП перевернулась легковушка, есть погибшие

Так, авария произошла на 380 км автодороги "Киев – Одесса".

"По предварительным данным, водитель автомобиля SEAT Ibiza, не выбрав безопасную скорость движения и не придерживаясь дистанции, совершил столкновение с автомобилем "КамАЗ", который двигался в попутном направлении", – проинформировали в полиции.

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В результате ДТП погибли двое пассажиров легковушки: женщина 1980 года рождения и мужчина 1974 года рождения. Еще один пассажир 2013 рождения и сам водитель этого авто 1974 года рождения получили незначительные повреждения. Их доставили в больницу.

Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, в столице на улице Ватутина произошло смертельное ДТП: легковушка, в салоне которой находились 5 человек, влетел в столб.