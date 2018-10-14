На Одещині внаслідок ДТП перекинувся легковик, є загиблі

Так, аварія сталася на 380 км автодороги "Київ – Одеса".

"За попередніми даними, водій автомобіля SEAT Ibiza, не вибравши безпечної швидкості руху та не дотримавшись дистанції, здійснив зіткнення з автомобілем "КамАЗ", який рухався у попутному напрямку", – проінформували в поліції.

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Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів легковика: жінка 1980 року народження та чоловік 1974 року народження. Ще один пасажир 2013 року народження та сам водій цього авто 1974 року народження отримали незначні ушкодження. Їх доставили до лікарні.

Інформацію за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 КК України – це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Нагадаємо, у столиці на вулиці Ватутіна сталася смертельна ДТП: легковик, у салоні якого перебували 5 осіб, влетів у стовп.