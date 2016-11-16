Після виборів у США зафіксували сплеск ксенофобних нападів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. За тиждень, що минув з оголошення результатів виборів президента США, сталося 437 нападів на представників різного роду меншин по всій країні. Про це з посиланням на дані американського неурядової організації Southern Poverty Law Center повідомляє ВВС, передає УНН.
Як повідомили її представники, сплеск подібних інцидентів - розрізнені, не зв'язані один з одним випадки, проте всі вони реальні.
"Дуже багато з цих злочинів безпосередньо пов'язані з кампанією Трампа", - заявив один з керівників організації Марк Поток, уточнивши, що нападники або прямо згадували обраного президента, або використовували його цитати.
У центрі вважають, що призначення головного стратега кампанії Трампа Стівена Беннон головою адміністрації - також поганий знак з точки зору міжрасових відносин в США, багато хто підозрює Беннон в симпатіях до расистів.
В рамках своєї кампанії Дональд Трамп неодноразово невтішно відгукувався про мусульман і мексиканців.