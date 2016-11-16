После выборов в США зафиксировали всплеск ксенофобных нападений
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. За неделю, прошедшую после объявления результатов выборов президента США, произошло 437 нападений на представителей разного рода меньшинств по всей стране. Об этом со ссылкой на данные американской неправительственной организации Southern Poverty Law Center сообщает ВВС, передает УНН.
Как сообщили ее представители, всплеск подобных инцидентов - разрозненные, не связанные друг с другом случаи, однако все они реальны.
"Очень многие из этих преступлений непосредственно связаны с кампанией Трампа", - заявил один из руководителей организации Марк Поток, уточнив, что нападающие или прямо упоминали избранного президента, или использовали его цитаты.
В центре считают, что назначение главного стратега кампании Д.Трампа Стивена Бэннона главой администрации - также плохой знак с точки зрения межрасовых отношений в США, многие подозревают Бэннона в симпатиях к расистам.
В рамках своей кампании Дональд Трамп неоднократно нелестно отзывался о мусульманах и мексиканцах.