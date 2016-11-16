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15 марта, 19:03 • 110322 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152841 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129130 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122277 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108010 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103125 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99376 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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После выборов в США зафиксировали всплеск ксенофобных нападений

После выборов в США зафиксировали всплеск ксенофобных нападений

Киев • УНН

 • 7588 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. За неделю, прошедшую после объявления результатов выборов президента США, произошло 437 нападений на представителей разного рода меньшинств по всей стране. Об этом со ссылкой на данные американской неправительственной организации Southern Poverty Law Center сообщает ВВС, передает УНН.

Как сообщили ее представители, всплеск подобных инцидентов - разрозненные, не связанные друг с другом случаи, однако все они реальны.

"Очень многие из этих преступлений непосредственно связаны с кампанией Трампа", - заявил один из руководителей организации Марк Поток, уточнив, что нападающие или прямо упоминали избранного президента, или использовали его цитаты.

В центре считают, что назначение главного стратега кампании Д.Трампа Стивена Бэннона главой администрации - также плохой знак с точки зрения межрасовых отношений в США, многие подозревают Бэннона в симпатиях к расистам.

В рамках своей кампании Дональд Трамп неоднократно нелестно отзывался о мусульманах и мексиканцах.

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