Після снігопаду аеропорт "Бориспіль" відновив роботу у звичайному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міжнародний аеропорт “Бориспіль” повністю відновив свою роботу у звичайному режимі. Про це УНН повідомили у прес-службі летовища.
"Зараз всі рейси відправляються чітко за розкладом. На період ускладнення погодних умов були лише затримки, пов’язані з усуненням наслідків снігопаду, зараз погода нормалізувалась, рейси відправляються за розкладом", - повідомили у прес-службі.
Прес-служба аеропорту також оприлюднила фотографії щодо ліквідації наслідків негоди на летовищі.
Раніше УНН повідомляв, що через погодні умови три рейси були перенаправлені зі столиці у харківський аеропорт.