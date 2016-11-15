После снегопада аэропорт "Борисполь" возобновил работу в обычном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Международный аэропорт "Борисполь" полностью возобновил свою работу в обычном режиме. Об этом УНН сообщили в пресс-службе аэропорта.
"Сейчас все рейсы отправляются строго по расписанию. В период осложнения погодных условий были только задержки, связанные с устранением последствий снегопада, сейчас погода нормализовалась, рейсы отправляются по расписанию", - сообщили в пресс-службе.
Пресс-служба аэропорта также обнародовала фотографии по ликвидации последствий непогоды в аэропорту.
Ранее сообщал УНН, что из-за погодных условий три рейса были перенаправлены из столицы в харьковский аэропорт.