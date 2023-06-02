Після перемоги України буде створено новий формат переговорів щодо придністровського конфлікту – Зеленський

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Зеленський наголосив на тому, що вважає нежиттєздатним чинний формат, "посередником" у якому є окупант – росія.

Цитата

"Ви бачите життя в проекті 5+2 (процес придністровського врегулювання – ред.)? Ви бачите результат? Для чого говорити про проект, який неживий? Я не бачу сенсу про це говорити", – заявив він.

Президент наголосив, що новий формат буде створений за активної участі України.

"Треба буде говорити з позиції сильної держави, держави-переможця, яка відвоювала свою землю. Я не знаю, чи знадобиться допомога інших партнерів – напевно, в цій ситуації може і Румунія, і близькі наші партнери, може, Молдова захоче підключити якісь держави. Але точно Україна буде грати одну з головних ролей, бо у нас (спільний – ред.) кордон", – додав він.

Доповнення

Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Молдові, зустрівся з молдовською колегою Майєю Санду, зауваживши, що дві країни зміцнюють співпрацю і продовжують разом протидіяти викликам з боку рф.