После победы Украины будет создан новый формат переговоров по приднестровскому конфликту - Зеленский

Детали

Зеленский отметил, что считает нежизнеспособным действующий формат, "посредником" в котором является оккупант – россия.

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"Вы видите жизнь в проекте 5+2 (процесс приднестровского урегулирования – ред.)? Вы видите результат? Для чего говорить о проекте, который неживой? Я не вижу смысла об этом говорить", – заявил он.

Президент подчеркнул, что новый формат будет создан при активном участии Украины.

"Надо будет говорить с позиции сильного государства, государства-победителя, которое отвоевало свою землю. Я не знаю, понадобится ли помощь других партнеров – наверное, в этой ситуации может и Румыния, и близкие наши партнеры, может, Молдова захочет подключить какие-то государства. Но точно Украина будет играть одну из главных ролей, потому что у нас (общая – ред.) граница", – добавил он.

Дополнение

Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Молдове, встретился с молдавской коллегой Майей Санду, отметив, что две страны укрепляют сотрудничество и продолжают вместе противодействовать вызовам со стороны рф.