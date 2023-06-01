Зеленський зустрівся з Санду: заявив про зміцнення співпраці і спільну протидію викликам з боку рф

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"Молдова і Україна – не лише сусіди, а й надійні партнери. Продовжуємо зміцнювати співпрацю між нашими країнами і разом протидіяти викликам з боку росії", - написав Зеленський у соцмережах.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Молдові, анонсував участь у саміті Європейської політичної спільноти і двосторонні зустрічі.

Як пише NewsMaker, прем'єр Молдови Дорін Речан також уже зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським.