Зеленский встретился с Санду: заявил об укреплении сотрудничества и совместном противодействии вызовам со стороны рф
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Молдове, обнародовал фотографию с молдавской коллегой Майей Санду, отметив, что две страны укрепляют сотрудничество и продолжают вместе противодействовать вызовам со стороны рф, передает УНН.
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"Молдова и Украина – не только соседи, но и надежные партнеры. Продолжаем укреплять сотрудничество между нашими странами и вместе противодействовать вызовам со стороны россии", - написал Зеленский в соцсетях.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Молдове, анонсировал участие в саммите Европейского политического сообщества и двусторонние встречи.
Как пишет NewsMaker, премьер Молдовы Дорин Речан также уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.