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19:26 • 42598 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 102437 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 106328 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 106625 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101135 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 93320 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109902 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131236 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский встретился с Санду: заявил об укреплении сотрудничества и совместном противодействии вызовам со стороны рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Молдове, обнародовал фотографию с молдавской коллегой Майей Санду, отметив, что две страны укрепляют сотрудничество и продолжают вместе противодействовать вызовам со стороны рф, передает УНН.

Цитата

"Молдова и Украина – не только соседи, но и надежные партнеры. Продолжаем укреплять сотрудничество между нашими странами и вместе противодействовать вызовам со стороны россии", - написал Зеленский в соцсетях.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Молдове, анонсировал участие в саммите Европейского политического сообщества и двусторонние встречи.

Как пишет NewsMaker, премьер Молдовы Дорин Речан также уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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