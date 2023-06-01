Зеленский встретился с Санду: заявил об укреплении сотрудничества и совместном противодействии вызовам со стороны рф

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"Молдова и Украина – не только соседи, но и надежные партнеры. Продолжаем укреплять сотрудничество между нашими странами и вместе противодействовать вызовам со стороны россии", - написал Зеленский в соцсетях.

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Молдове, анонсировал участие в саммите Европейского политического сообщества и двусторонние встречи.

Как пишет NewsMaker, премьер Молдовы Дорин Речан также уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.