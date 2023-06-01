Зеленський сьогодні у Молдові: анонсував участь у саміті Європейської політичної спільноти і зустрічі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Молдові, анонсував участь у саміті Європейської політичної спільноти і двосторонні зустрічі, пише УНН.
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"Сьогодні працюємо у Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію «Петріотів». ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього", - написав Зеленський у соцмережах.
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Молдова заявляла, що не буде розголошувати, чи Президент України Володимир Зеленський особисто відвідає саміт Європейського співтовариства у Кишиневі 1 червня.
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