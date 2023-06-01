Зеленский сегодня в Молдове: анонсировал участие в саммите Европейского политического сообщества и встречи

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"Сегодня работаем в Молдове. Участие в саммите Европейского политического сообщества. Много двусторонних встреч. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию «Петриотов». ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего", - написал Зеленский в соцсетях.

Ранее

Молдова заявляла, что не будет разглашать, посетит ли Президент Украины Владимир Зеленский лично саммит Европейского сообщества в Кишиневе 1 июня.

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