Саміт Європейської політичної спільноти у Молдові: що це, хто приїде та які рішення можуть ухвалити

Коли і для чого була створена ЄПС?

Ідею створення Європейської політичної спільноти у травні 2022 року запропонував президент Франції Емманюєль Макрон на фоні російського вторгнення в Україну.

За задумом ЄПС має стати платформою для політичних дискусій та діалогу щодо зміцнення безпеки на континенті на основі спільних інтересів усіх європейських країн, вирішення інших важливих питань, з якими стикаються держави Європи.

До участі в Європейській політичній спільності може долучитися будь-яка європейська країна, адже процедури прийняття до об’єднання не має – усім країнам розсилають запрошення на саміти. Єдині дві країни, які принципово не запрошують до участі у ЄПС – це рф та білорусь.

Планується, щорічно проводити по два саміти ЄПС. Один у країні, яка головує у Раді Євросоюзу, інший – у країні, що не є членом ЄС.

Перший саміт відбувся 6-7 жовтня 2022 року у Празі. У ньому взяли участь 44 лідери європейських країн та інституцій. Обговорювалися безпека та мир, енергетика, клімат та економічна ситуація.

Сьогодні, 1 червня, стартує саміт у Молдові. Третій саміт відбудеться у жовтні цього року в Іспанії. На проведення четвертого саміту претендує Велика Британія. Дата ще не визначена.

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Що обговорюватимуть у Молдові, хто представить Україну

Конкретним місцем проведення другого саміту Європейської політичної спільноти стане замок Мімі у селі Бульбоака. Планується присутність близько 50 європейських лідерів: президентів, прем’єр-міністрів. Відвідають саміт голова Європейської ради Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та голова Європарламенту Роберта Метсола.

Перші делегації почали прибувати до Молдови ще вчора, 31 травня. На час проведення саміту над Молдовою закриють повітряний простір, виключення лише для літаків офіційних делегацій. Також частково перекриють деякі дороги, відбудуться певні зміни у роботі громадського транспорту.

Щодо появи на саміті Зеленського, то у Молдові заявили, що ця інформація є засекреченою.

Ключовими темами саміту знову стануть мир, безпека, питання клімату та енергетики.

Вірменія та Азербайджан досягнуть миру?

Напередодні саміту з’явилась інформація, що на його полях президент Азербайджану Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Пашинян підпишуть мирну угоду.

Європейські дипломати зазначають, що готується велика зустріч за участі Алієва, Пашиняна, а також президента Франції Макрона, канцлера Німеччини Шольца та голови Євроради Мішеля.