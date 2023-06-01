Саммит Европейского политического сообщества в Молдове: что это, кто приедет и какие решения могут принять
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Сегодня, 1 июня, в Молдове стартует второй саммит Европейского политического сообщества. Планируется, что в Кишинев прибудут около 50-ти лидеров европейских стран и институтов, пишет УНН.
Когда и для чего была создана ЕПС?
Идею создания Европейского политического сообщества в мае 2022 года предложил президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне российского вторжения в Украину.
По замыслу ЕПС должно стать платформой для политических дискуссий и диалога по укреплению безопасности на континенте на основе общих интересов всех европейских стран, решения других важных вопросов, с которыми сталкиваются государства Европы.
К участию в Европейской политической общности может присоединиться любая европейская страна, ведь процедуры принятия в объединение не имеет – всем странам рассылают приглашения на саммиты. Единственные две страны, которые принципиально не приглашают к участию в ЕПС – это рф и беларусь.
Планируется, ежегодно проводить по два саммита ЕПС. Один в стране, которая председательствует в Совете Евросоюза, другой – в стране, не являющейся членом ЕС.
Первый саммит состоялся 6-7 октября 2022 года в Праге. В нем приняли участие 44 лидера европейских стран и институтов. Обсуждались безопасность и мир, энергетика, климат и экономическая ситуация.
Сегодня, 1 июня, стартует саммит в Молдове. Третий саммит состоится в октябре этого года в Испании. На проведение четвертого саммита претендует Великобритания. Дата еще не определена.
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Что будут обсуждать в Молдове, кто представит Украину
Конкретным местом проведения второго саммита Европейского политического сообщества станет замок Мими в селе Бульбоака. Планируется присутствие около 50 европейских лидеров: президентов, премьер-министров. Посетят саммит председатель Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Роберта Метсола.
Первые делегации начали прибывать в Молдову еще вчера, 31 мая. На время проведения саммита над Молдовой закроют воздушное пространство, исключение только для самолетов официальных делегаций. Также частично перекроют некоторые дороги, произойдут определенные изменения в работе общественного транспорта.
Что касается появления на саммите Зеленского, то в Молдове заявили, что эта информация является засекреченной.
Ключевыми темами саммита снова станут мир, безопасность, вопросы климата и энергетики.
Армения и Азербайджан достигнут мира?
Накануне саммита появилась информация, что на его полях президент Азербайджана Алиев и премьер-министр Армении Пашинян подпишут мирное соглашение.
Европейские дипломаты отмечают, что готовится большая встреча с участием Алиева, Пашиняна, а также президента Франции Макрона, канцлера Германии Шольца и председателя Евросовета Мишеля.