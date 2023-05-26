Азербайджан і Вірменія можуть підписати мирні домовленості 1 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Азербайджан і Вірменія можуть підписати мирне врегулювання конфлікту навколо території Нагірного Карабаху, який триває понад 35 років, під час саміту Європейського політичного співтовариства у Кишиневі, в Молдові 1 червня. Про це сказала посол Азербайджану в Франції Лейла Абдуллаєва, інформує УНН з посиланням на Reuters.
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"Ми сподіваємося, що 1 червня в Кишиневі нарешті буде підписано мирний договір... Це історичний момент і імпульс, який не можна пропустити", - сказала вона групі журналістів у Парижі.
Деталі
Очікується, що у саміті візьме участь до 47 глав держав, урядів та інституцій ЄС. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв, як повідомили дипломатичні джерела, мають провести переговори на високому рівні з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
У четвер, 25 травня, Пашинян та Алієв зустрілися у москві та взяли участь у переговорах за посередництва володимира путіна. Як зазначається у заяві прес-служби прем'єр-міністра Вірменії за підсумками зустрічі, "були обговорені питання, пов'язані з розблокуванням регіональної транспортної та економічної інфраструктури".
"Досягнули домовленості продовжити роботу через тиждень у рамках зустрічі віце-прем'єрів трьох країн", - йдеться у повідомленні.
Пізніше віце-прем'єр рф Олексій Оверчук підтвердив, що зустріч віце-прем'єрів росії, Азербайджану та Вірменії відбудеться наступного тижня у москві, повідомляють росЗМІ. За словами Оверчука, під час зустрічі віце-прем'єрів, зокрема, обговорять порядок перетину кордонів між Азербайджаном та Вірменією. Він зазначив, що обидві країни "однаково розуміють, яким має бути розблокування".
Контекст
Нагірний Карабах, населений вірменами анклав в Азербайджані, був джерелом конфлікту з років до розпаду Радянського Союзу в 1991 році. У 2020 році Баку захопив контроль над територіями, які контролювали етнічні вірмени в гірському анклаві та навколо нього, і з того часу він періодично обмежує доступ до єдиної під’їзної дороги, що з’єднує Нагірний Карабах з Вірменією.
росія традиційно є головним посередником між двома країнами. москва стикається з проблемою збереження цієї ролі, оскільки Сполучені Штати та Європейський Союз докладають власних зусиль для зближення сторін.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час пресконференції 22 травня заявив, що його країна готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану за умови безпеки вірменського населення.