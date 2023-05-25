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Лідери Вірменії та Азербайджану заявили про прогрес у мирному питанні, посперечавшись перед путіним

Лідери Вірменії та Азербайджану заявили про прогрес у мирному питанні, посперечавшись перед путіним

Київ • УНН

 • 687185 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Лідери Азербайджану та Вірменії в четвер говорили про прогрес на шляху до припинення їхнього багаторічного конфлікту навколо території Нагірного Карабаху, попри те, що вони відкрито сперечалися перед президентом росії, передає УНН посилаючись на Reuters.

Деталі

На зустрічі в москві прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у тому, що він викликав гуманітарну кризу, заблокувавши єдиний сухопутний шлях із Вірменії до Нагірного Карабуху.

Він назвав це «прямим порушенням» режиму припинення вогню 2020 року, що поклав край шеститижневій війні між двома країнами, і закликав направити міжнародну місію для оцінки ситуації.

Азербайджанські активісти в середині грудня почали блокувати дорогу, відому як Лачинський коридор, який, за словами Пашиняна, повинен перебувати під контролем російських миротворців, і минулого місяця Баку встановив уздовж нього блокпост.

Азербайджан заявляє, що пішов на цей крок, тому що Вірменія використала маршрут для доставки зброї до Нагірного Карабаху, що Вірменія заперечує.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв відповів Пашиняну: «Азербайджан не перекривав жодного коридору... Нема потреби використовувати цю платформу для голослівних звинувачень».

Два лідери ще кілька хвилин продовжували сперечатися російською мовою, перш ніж путін, який робить нові зусилля для укладання мирної угоди, перервав розмову.

Попри їхній різкий обмін думками, і Пашинян, і Алієв заявили, що останнім часом спостерігається прогрес у врегулюванні, заснованому на взаємному визнанні територіальної цілісності двої країн.

Пізніше путін мав провести тристоронні переговори з Алієвим та Пашиняном, на яких, за його словами, у них буде можливість «поговорити про все спокійно та по-діловому».

Доповнення

Нагірний Карабах, населений вірменами анклав усередині Азербайджану, є джерелом конфлікту між двома кавказькими сусідами з того часу, як у 1991 році розпався Радянський Союз, а також між етнічними вірменами та тюркськими азербайджанцями протягом понад століття.

У 2020 році Азербайджан захопив контроль над територіями, які контролювалися етнічними вірменами всередині та навколо гірського анклаву, і з тих пір він періодично обмежував доступ до єдиної під'їзної дороги, що пов'язує Нагірний Карабах з Вірменією, від якої анклав залежить у фінансовій та військовій підтримці.

росія традиційно є головним посередником між двома країнами. москва стикається з проблемою збереження цієї ролі, оскільки Сполучені Штати та Європейський Союз докладають власних зусиль для зближення сторін.

Невирішені питання у відносинах між двома сторонами включають права та безпеку близько 120 000 етнічних вірмен, які мешкають у Нагірному Карабаху, який визнаний міжнародним співтовариством як частина Азербайджану.

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