Лидеры Армении и Азербайджана заявили о прогрессе в мирном вопросе, поспорив перед путиным

Детали

На встрече в москве премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в том, что он вызвал гуманитарный кризис, заблокировав единственный сухопутный путь из Армении в Нагорный Карабах.

Он назвал это «прямым нарушением» режима прекращения огня 2020 года, положившего конец шестинедельной войне между двумя странами, и призвал направить международную миссию для оценки ситуации.

Азербайджанские активисты в середине декабря начали блокировать дорогу, известную как Лачинский коридор, который, по словам Пашиняна, должен находиться под контролем российских миротворцев, и в прошлом месяце Баку установил вдоль него блокпост.

Азербайджан заявляет, что пошел на этот шаг, потому что Армения использовала маршрут для доставки оружия в Нагорный Карабах, что Армения отрицает.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил Пашиняну: «Азербайджан не перекрывал ни одного коридора... Нет необходимости использовать эту платформу для голословных обвинений».

Два лидера продолжали спорить на русском языке еще несколько минут, прежде чем путин, который предпринимает новые усилия для заключения мирного соглашения, прервал разговор.

Несмотря на их резкий обмен мнениями, и Пашинян, и Алиев заявили, что в последнее время наблюдается прогресс в урегулировании, основанном на взаимном признании территориальной целостности двух стран.

Позже путин должен был провести трехсторонние переговоры с Алиевым и Пашиняном, на которых, по его словам, у них будет возможность «поговорить обо всем спокойно и по-деловому».

Дополнение

Нагорный Карабах, населенный армянами анклав внутри Азербайджана, является источником конфликта между двумя кавказскими соседями с тех пор, как в 1991 году распался Советский Союз, а также между этническими армянами и тюркскими азербайджанцами на протяжении более века.

В 2020 году Азербайджан захватил контроль над территориями, которые контролировались этническими армянами внутри и вокруг горного анклава, и с тех пор он периодически ограничивал доступ к единственной подъездной дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией, от которой анклав зависит в финансовой и военной поддержке.

россия традиционно является главным посредником между двумя странами. москва сталкивается с проблемой сохранения этой роли, поскольку Соединенные Штаты и европейский союз прилагают собственные усилия для сближения сторон.

Нерешенные вопросы в отношениях между двумя сторонами включают права и безопасность около 120 000 этнических армян, проживающих в Нагорном Карабахе, который признан международным сообществом как часть Азербайджана.