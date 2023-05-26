Азербайджан и Армения могут подписать мирные договоренности 1 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Азербайджан и Армения могут подписать мирное урегулирование конфликта вокруг территории Нагорного Карабаха, который длится более 35 лет, во время саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе, в Молдове 1 июня. Об этом сказала посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, информирует УНН со ссылкой на Reuters.
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"Мы надеемся, что 1 июня в Кишиневе, наконец, будет подписан мирный договор... Это исторический момент и импульс, который нельзя пропустить", - сказала она группе журналистов в Париже.
Детали
Ожидается, что в саммите примет участие до 47 глав государств, правительств и институтов ЕС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев, как сообщили дипломатические источники, должны провести переговоры на высоком уровне с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
В четверг, 25 мая, Пашинян и Алиев встретились в москве и приняли участие в переговорах при посредничестве владимира путина. Как отмечается в заявлении пресс-службы премьер-министра Армении по итогам встречи, "были обсуждены вопросы, связанные с разблокировкой региональной транспортной и экономической инфраструктуры".
"Достигли договоренности продолжить работу через неделю в рамках встречи вице-премьеров трех стран", - говорится в сообщении.
Позже вице-премьер россии Алексей Оверчук подтвердил, что встреча вице-премьеров рф, Азербайджана и Армении состоится на следующей неделе в москве, сообщают росСМИ. По словам Оверчука, во время встречи вице-премьеров обсудят порядок пересечения границ между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что обе страны "равно понимают, какой должна быть разблокировка".
Контекст
Нагорный Карабах, населенный армянами анклавом в Азербайджане, был источником конфликта с лет до распада Советского Союза в 1991 году. В 2020 году Баку захватил контроль над территориями, контролировавшими этнические армяне в горном анклаве и вокруг него, и с тех пор он периодически ограничивает доступ к единственной подъездной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.
Россия традиционно является главным посредником между двумя странами. Москва сталкивается с проблемой сохранения этой роли, поскольку Соединенные Штаты и Европейский Союз прилагают свои усилия для сближения сторон.
Напомним
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время пресс-конференции 22 мая заявил, что его страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при безопасности армянского населения.