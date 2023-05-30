У Молдові прокоментували, чи відвідає Зеленський саміт Європейського співтовариства
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Молдова не буде розголошувати, чи президент України Володимир Зеленський особисто відвідає саміт Європейського співтовариства у Кишиневі 1 червня. Про це заявила міністр внутрішніх справ країни Ана Ревенко, повідомляє УНН з посиланням на NewsMaker.
Цитата
"Це інформація, яка має бути засекреченою у зв'язку з безпосередньою безпекою пана Зеленського. Ми поважаємо цю вимогу", - сказала Ревенко.
Деталі
Зазначається, що наразі участь у саміті Європейської політичної спільноти у четвер, 1 червня, підтвердили майже всі з-поміж 47 лідерів європейських держав і євроінституцій. На заході лідери обговорюватимуть спільні зусилля для миру в контексті війни в Україні та пов’язаних з нею криз, захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та стійкості європейських держав.
У зв'язку з самітом Генеральна інспекція поліції оголосила низку заходів безпеки під час заходу. Зокрема, Молдова закриє свій повітряний простір для цивільних літаків з 1 по 2 червня, а також для цивільних безпілотників з 31 травня по 2 червня. Виняток становитимуть лише цивільні літаки.
Водночас правоохоронці закликали громадян на час проведення саміту мати при собі посвідчення особи, а водіїв – уникати магістральних вулиць.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні 27 травня заявив, що наступний тиждень Україна зробить сильним із погляду співпраці з партнерами.