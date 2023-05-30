В Молдове прокомментировали, посетит ли Зеленский саммит Европейского сообщества

Цитата

"Это информация, которая должна быть засекречена в связи с непосредственной безопасностью господина Зеленского. Мы уважаем это требование", - сказала Ревенко.

Детали

Отмечается, что сейчас участие в саммите Европейского политического сообщества в четверг, 1 июня, подтвердили почти все из 47 лидеров европейских государств и евроинститутов. На мероприятии лидеры будут обсуждать совместные усилия для мира в контексте войны в Украине и связанных с ней кризисов, защиту демократии, укрепление энергетической безопасности и устойчивости европейских государств.

В связи с саммитом Генеральная инспекция полиции объявила ряд мер безопасности во время мероприятия. В частности, Молдова закроет свое воздушное пространство для гражданских самолетов с 1 по 2 июня, а также для гражданских беспилотников с 31 мая по 2 июня. Исключение составят только гражданские самолеты.

В то же время правоохранители призвали граждан на время проведения саммита иметь при себе удостоверение личности, а водителей – избегать магистральных улиц.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении 27 мая заявил, что следующую неделю Украина сделает сильной с точки зрения сотрудничества с партнерами.