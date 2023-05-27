Зеленський: наступний тиждень зробимо сильним із погляду співпраці з партнерами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Наступний тиждень Україна зробить сильним із погляду співпраці з партнерами. Про це сказав Президент України в своєму традиційному відеозверненні, пише УНН.
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Президент подякував іншим країнам за потужну підтримку України цього тижня, та зазначив, що наступний теж буде сильним, з погляду співпраці з партнерами.
"Наступний тиждень теж зробимо сильним із погляду нашої співпраці з партнерами. Жодного тижня не втрачаємо", - підкреслив він.
Зеленський зокрема подякував Японії за новий санкційний пакет проти росії.
"За підсумками тижня хочу подякувати Японії за новий санкційний пакет проти росії. Дякую й за нову безпекову допомогу від Японії. Це те, що реально рятує життя", - зауважив Президент.
Глава держави також відзначив нові оборонні пакети, які партнери погодилися передати Україні.
"Дякую Фінляндії за новий оборонний пакет для України, це рішення ухвалено теж цього тижня. Дякую Німеччині за передачу нашій державі чергової партії різних оборонних засобів, які посилять наш захист від російського терору, зокрема й захист неба", - сказав Зеленський.
Крім того, Президент подякував Канаді та Ісландії за допомогу в захисті України.
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