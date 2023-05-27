Зеленский: следующую неделю сделаем сильной с точки зрения сотрудничества с партнерами
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Следующую неделю Украина сделает сильной с точки зрения сотрудничества с партнерами. Об этом сказал Президент Украины в своем традиционном видеообращении, пишет УНН.
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Президент поблагодарил другие страны за мощную поддержку Украины на этой неделе, и отметил, что следующая тоже будет сильной, с точки зрения сотрудничества с партнерами.
"Следующую неделю тоже сделаем сильной с точки зрения нашего сотрудничества с партнерами. Ни одной недели не теряем", - подчеркнул он.
Зеленский в частности поблагодарил Японию за новый санкционный пакет против россии.
"По итогам недели хочу поблагодарить Японию за новый санкционный пакет против россии. Спасибо и за новую помощь по безопасности от Японии. Это то, что реально спасает жизни", - отметил Президент.
Глава государства также отметил новые оборонные пакеты, которые партнеры согласились передать Украине.
"Спасибо Финляндии за новый оборонный пакет для Украины, это решение принято тоже на этой неделе. Спасибо Германии за передачу нашему государству очередной партии различных оборонных средств, которые усилят нашу защиту от российского террора, в том числе и защиту неба", - сказал Зеленский.
Кроме того, Президент поблагодарил Канаду и Исландию за помощь в защите Украины.
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