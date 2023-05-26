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Зеленський та сенатор США обговорили ситуацію в українській обороні та потреби

Зеленський та сенатор США обговорили ситуацію в українській обороні та потреби

Київ • УНН

 • 479561 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та сенатор США Ліндсі Грем обговорили ситуацію в українській обороні на сьогодні та потреби найближчого часу. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Цитата

«Була важлива розмова із сенатором Гремом – це один із найбільш впливових і досвідчених сенаторів США. Ми обговорили ситуацію в нашій обороні на сьогодні, наші потреби найближчого часу. Я дякую за розуміння України!», - сказав Зеленський.

Окрім того, він повідомив, що готуються кілька міжнародних звернень, щоб збільшити підтримку України й боротьби за свободу – підтримку як у колі традиційних союзників і партнерів, так і в країнах Глобального Півдня.

Також Зеленський повідомив, що він провів нараду щодо нових санкцій – проти тих, хто сприяє російській агресії.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з сенатором Сполучених Штатів Америки Ліндсі Гремом.

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