Зеленский и сенатор США обсудили ситуацию в украинской обороне и потребности

Цитата

«Был важный разговор с сенатором Грэмом – это один из самых влиятельных и опытных сенаторов США. Мы обсудили ситуацию в нашей обороне на сегодня, наши потребности в ближайшее время. Я благодарю за понимание Украины!» - сказал Зеленский.

Кроме того, он сообщил, что готовятся несколько международных обращений, чтобы увеличить поддержку Украины и борьбы за свободу – поддержку как в кругу традиционных союзников и партнеров, так и в странах Глобального Юга.

Также Зеленский сообщил, что он провел совещание по новым санкциям – против тех, кто способствует российской агрессии.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенатором Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом.