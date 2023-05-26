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Зеленський зустрівся з сенатором США

Зеленський зустрівся з сенатором США

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з сенатором Сполучених Штатів Америки Ліндсі Гремом, передає УНН.

Цитата

«Провів зустріч із сенатором Сполучених Штатів Америки Ліндсі Гремом. Дякую Ліндсі Грему за зустріч, непохитну позицію і внесок у зміцнення обороноздатності України», - написав Зеленський у Telegram.

Він також висловив вдячність всьому американському суспільству, Президенту Байдену, Конгресу США за потужну двопартійну та двопалатну підтримку України.

«Цінуємо цю допомогу. Ми знаємо, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії ми маємо повну підтримку, це дуже важливо. Велика вдячність за це», - зазначив Зеленський.

Доповнення

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявляв, що Україна має можливості та право відновити свої кордони 1991 року.

Українські Національні Новини

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