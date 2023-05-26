Держдеп США: Україна має можливість та право відновити свої кордони 1991 року

Цитата

"Ми віримо, що Україна має можливість і має право, і ми підтримуємо Україну у захисті свого суверенітету та територіальної цілісності.

Це включає частини України, які росія незаконно захопила та окупувала після свого вторгнення в лютому минулого року. Це також включає Крим, і ми це чітко дали зрозуміти", - сказав Міллер.

Доповнення

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час пресконференції за результатами засідання "Рамштайн" заявив, що росії не виграти повномасштабну війну, яку вона розпочала проти України.

Крім того, Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що як тільки Україна отримає все необхідне озброєння, то матиме всі шанси змістити фокус динаміки, який розвивається на полі бою.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в коментарі Bloomberg заявив, що підготовка до контрнаступу ще триває, і закінчиться, коли країна отримає необхідне озброєння від країн-союзників.