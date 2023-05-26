Госдеп США: Украина имеет возможность и право восстановить свои границы 1991 года

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"Мы верим, что Украина имеет возможность и имеет право, и мы поддерживаем Украину в защите своего суверенитета и территориальной целостности.

Это включает части Украины, которые россия незаконно захватила и оккупировала после своего вторжения в феврале прошлого года. Это также включает Крым, и мы это четко дали понять", - сказал Миллер.

Дополнение

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли во время пресс-конференции по результатам заседания "Рамштайн" заявил, что россии не выиграть полномасштабную войну, которую она начала против Украины.

Кроме того, Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что как только Украина получит все необходимое вооружение, то будет иметь все шансы сместить фокус динамики, который развивается на поле боя.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в комментарии Bloomberg заявил, что подготовка к контрнаступлению еще продолжается, и закончится, когда страна получит необходимое вооружение от стран-союзников.