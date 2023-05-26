Зеленский встретился с сенатором США
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенатором Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом, передает УНН.
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«Провел встречу с сенатором Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом. Спасибо Линдси Грэму за встречу, непоколебимую позицию и вклад в укрепление обороноспособности Украины», - написал Зеленский в Telegram.
Он также выразил благодарность всему американскому обществу, Президенту Байдену, Конгрессу США за мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины.
«Ценим эту помощь. Мы знаем, что с первых дней полномасштабного вторжения россии мы имеем полную поддержку, это очень важно. Большая благодарность за это», — отметил Зеленский.
Дополнение
Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявлял, что Украина имеет возможности и право восстановить свои границы 1991 года.