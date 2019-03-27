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Після масових обшуків у Криму затримані вже 17 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Після масових обшуків в окупованому Росією Криму затримали вже 17 кримських татар. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк в Facebook, передає УНН.

Після масових обшуків у Криму затримані вже 17 осіб

"На даний момент після масових обшуків затримано 17 кримських татар", - написав Наумлюк.

За його даними, трьом із затриманих закидають частину 1 статті 205.5 КК РФ, тобто "Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації": Різе Ізетову, Аліму Керимову і Фархаду Базарову (організація осередку Хізб ут-Тахрір). Решті - частину 2 тієї ж статті, тобто участь.

Крім того, коли співробітники ФСБ прийшли з обшуками, чотирьох кримськотатарських активістів не було вдома, а саме Едема Яячікова, Владлена Абдулкадирова, Османа Аріфмеметова і Ремзі Бекірова.

"У Бекірова обшук ще триває, в Аріфмеметова обшук провели за відсутності взагалі кого-небудь будинку. Місцеперебування всіх чотирьох невідомо, співробітники ФСБ шукають їх, обходячи кожен будинок у селищі", - зазначив журналіст.

Раніше УНН повідомляв, після масових обшуків в окупованому Криму в управління ФСБ в Сімферополь відвезли 16 кримських татар.

Нагадаємо, сьогодні в окупованому Росією Криму співробітники ФСБ проводять обшуки у фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Адвокатів, які прибули до місць вчинення обшуків у фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", окупанти не допустили.

Адвокат Еміль Курбедінов зазначав, що ФСБ в Криму готує "черговий сімферопольський осередок "Хізб ут-Тахрір".

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