Після нічної атаки рф на Хмельниччину без світла 2,5 тис. домівок, дефіциту електрики немає - Міненерго
Київ • УНН
Атака ворожих безпілотників "шахед" у Хмельницькій області призвела до знеструмлення понад 14 000 споживачів у 30 населених пунктах, згодом без світла зашилися 2,5 тис. домівок.
Внаслідок ворожої атаки ударними дронами типу Shahed на Хмельниччині знеструмилися понад 14 тисяч споживачів у 30 населених пунктах, згодом без світла залишалися понад 2,5 тисячі абонентів. Дефіциту електроенергії немає. Про це повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.
Наслідки обстрілів
"На Хмельниччині через атаку "шахедами" підстанції обленерго виникла пожежа, внаслідок чого відключено повітряні лінії електропередачі. Знеструмилися понад 14 тисяч споживачів у 30 населених пунктах. Станом на 8:00 ранку пожежу ліквідовано, без напруги залишалися понад 2,5 тисячі абонентів", - ідеться у повідомленні Міненерго у Telegram.
Як вказано, тривають відновлювальні роботи.
Генерація і споживання
"Дефіциту електроенергії немає", - зазначили у відомстві.
У резерві, як вказано, – 7 енергоблоків ТЕС і ТЕЦ, які будуть задіяні у разі потреби. "Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії. Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - ідеться у повідомленні.
Через технологічні порушення відключалась підстанція 330 кВ на Одещині. Протягом двох годин обладнання підстанції підключено до роботи, знеструмлень споживачів не було, вказали у міністерстві.
Ситуація на ЗАЕС
"Лінія 330 кВ, що живила ЗАЕС, залишається знеструмленою. Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,54 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.
Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується експорт електроенергії до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови та Угорщини – до 13 316 МВт-год, а також імпорт – до 41 МВт-од.