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После ночной атаки рф на Хмельницкую область без света 2,5 тыс. домов, дефицита электричества нет - Минэнерго

После ночной атаки рф на Хмельницкую область без света 2,5 тыс. домов, дефицита электричества нет - Минэнерго

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 08:52  •  15241 просмотра

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Атака вражеских беспилотников "шахед" в Хмельницкой области привела к обесточиванию более 14 000 потребителей в 30 населенных пунктах, впоследствии без света остались 2,5 тыс. домов.

В результате вражеской атаки ударными дронами типа Shahed в Хмельницкой области обесточились более 14 тысяч потребителей в 30 населенных пунктах, позже без света оставались более 2,5 тысячи абонентов. Дефицита электроэнергии нет. Об этом сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Последствия обстрелов

"В Хмельницкой области из-за атаки "шахедами" подстанции облэнерго возник пожар, в результате чего отключены воздушные линии электропередачи. Обесточены более 14 тысяч потребителей в 30 населенных пунктах. По состоянию на 8:00 утра пожар ликвидирован, без напряжения оставались более 2,5 тысячи абонентов", - говорится в сообщении Минэнерго в Telegram.

Как указано, продолжаются восстановительные работы.

Генерация и потребление

"Дефицита электроэнергии нет", - отметили в ведомстве.

В резерве, как указано, - 7 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ, которые будут задействованы в случае необходимости. "Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии. Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - говорится в сообщении.

Из-за технологических нарушений отключалась подстанция 330 кВ в Одесской области. В течение двух часов оборудование подстанции подключено к работе, обесточивания потребителей не было, указали в министерстве.

Ситуация на ЗАЭС

"Линия 330 кВ, питавшая ЗАЭС, остается обесточенной. Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,54 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется экспорт электроэнергии в Польшу, Румынию, Словакию, Молдову и Венгрию - до 13 316 МВт-ч, а также импорт - до 41 МВт-од.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Після нічної атаки рф на Хмельниччину без світла 2,5 тис. домівок, дефіциту електрики немає - Міненерго
After Russia's night attack on Khmelnytsky region 2,500 homes are without electricity, no shortage of electricity - Ministry of Energy
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