После ночной атаки рф на Хмельницкую область без света 2,5 тыс. домов, дефицита электричества нет - Минэнерго
Киев • УНН
Атака вражеских беспилотников "шахед" в Хмельницкой области привела к обесточиванию более 14 000 потребителей в 30 населенных пунктах, впоследствии без света остались 2,5 тыс. домов.
В результате вражеской атаки ударными дронами типа Shahed в Хмельницкой области обесточились более 14 тысяч потребителей в 30 населенных пунктах, позже без света оставались более 2,5 тысячи абонентов. Дефицита электроэнергии нет. Об этом сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.
Последствия обстрелов
"В Хмельницкой области из-за атаки "шахедами" подстанции облэнерго возник пожар, в результате чего отключены воздушные линии электропередачи. Обесточены более 14 тысяч потребителей в 30 населенных пунктах. По состоянию на 8:00 утра пожар ликвидирован, без напряжения оставались более 2,5 тысячи абонентов", - говорится в сообщении Минэнерго в Telegram.
Как указано, продолжаются восстановительные работы.
Генерация и потребление
"Дефицита электроэнергии нет", - отметили в ведомстве.
В резерве, как указано, - 7 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ, которые будут задействованы в случае необходимости. "Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии. Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - говорится в сообщении.
Из-за технологических нарушений отключалась подстанция 330 кВ в Одесской области. В течение двух часов оборудование подстанции подключено к работе, обесточивания потребителей не было, указали в министерстве.
Ситуация на ЗАЭС
"Линия 330 кВ, питавшая ЗАЭС, остается обесточенной. Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,54 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.
Импорт и экспорт
На текущие сутки прогнозируется экспорт электроэнергии в Польшу, Румынию, Словакию, Молдову и Венгрию - до 13 316 МВт-ч, а также импорт - до 41 МВт-од.
После ночной атаки рф на Хмельницкую область без света 2,5 тыс. домов, дефицита электричества нет - Минэнерго
Атака вражеских беспилотников "шахед" в Хмельницкой области привела к обесточиванию более 14 000 потребителей в 30 населенных пунктах, впоследствии без света остались 2,5 тыс. домов.
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