Після двох місяців перерви: Індія відновила закупівлі російської нафти - Reuters
Київ • УНН
Індія відновила імпорт нафти з росії, придбавши партію нафти "Сокіл" через трейдера і, ймовірно, заплативши в дирхамах ОАЕ.
Індія, яка два місяці тому призупинила закупівлі російської нафти, знову почала імпортувати нафту з рф. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
За інформацією джерел видання, індійська компанія Hindustan Petroleum Corp (HPCL.NS) купила нафту "Сокіл" у трейдера. Країна найімовірніше заплатить за нафту в дирхамах ОАЕ.
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Попередньо судно Seagull, що перевозило близько 95 000 тонн російської нафти, розвантажилося в індійському порту Мумбаї на заході країни 13 лютого
Також цього місця нафту "Сокіл" закупила приватна індійська нафтопереробна компанія Nayara Energy.
Доповнення
У виданні кажуть, що росія погодилась на продажу нафти "Сокіл" через торгові фірми, щоб скоротити надлишок плаваючих запасів у Тихому океані. Це допоможе рф отримати стабільні платежі.
Зазначається, що експортом нафти "Сокіл" займається ТОВ "Сахалін-1", дочірнє підприємство російського нафтового гіганта "роснєфть", яке також є продавцем сорту.
Нагадаємо
Міністерство фінансів США запровадило нові санкції щодо імпорту російської нафти та алмазів, а також трьох компаній з ОАЕ та Ліберії за порушення цінових обмежень на російську нафту.