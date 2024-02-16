После двух месяцев перерыва: Индия возобновила закупки российской нефти - Reuters
Киев • УНН
Индия возобновила импорт нефти из россии, приобретя партию нефти "Сокол" через трейдера и, вероятно, заплатив в дирхамах ОАЭ.
Индия, которая два месяца назад приостановила закупки российской нефти, снова начала импортировать нефть из рф. Об этом пишет Reuters. передает УНН.
Детали
По информации источников издания, индийская компания Hindustan Petroleum Corp (HPCL.NS) купила нефть "Сокол" у трейдера. Страна скорее всего заплатит за нефть в дирхамах ОАЭ.
Под санкции США попали компании из ОАЭ и Либерии, которые перевозили российскую нефть 1 декабря 2023, 19:52 • 32978 просмотров
Предварительно судно Seagull, перевозившее около 95 000 тонн российской нефти, разгрузилось в индийском порту Мумбаи на западе страны 13 февраля
Также в этом месте нефть "Сокол" закупила частная индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy.
Дополнение
В издании говорят, что россия согласилась на продажу нефти "Сокол" через торговые фирмы, чтобы сократить избыток плавающих запасов в Тихом океане. Это поможет рф получить стабильные платежи.
Отмечается, что экспортом нефти "Сокол" занимается ООО "Сахалин-1", дочернее предприятие российского нефтяного гиганта "роснефть", которое также является продавцом сорта.
Напомним,
Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении импорта российской нефти и алмазов, а также трех компаний из ОАЭ и Либерии за нарушение ценовых ограничений на российскую нефть.
После двух месяцев перерыва: Индия возобновила закупки российской нефти - Reuters
Индия возобновила импорт нефти из россии, приобретя партию нефти "Сокол" через трейдера и, вероятно, заплатив в дирхамах ОАЭ.
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