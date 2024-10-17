Після багатьох років розробки Amazon представляє свій перший кольоровий Kindle
Київ • УНН
Amazon запустив новий Kindle Colorsoft з кольоровим дисплеєм за ціною до $300. Пристрій має спеціальний екран Colorsoft з нітридним світлодіодним світловодом та працює від батареї кілька тижнів.
Компанія Amazon оголосила про оновлення лінійки Kindle, запустивши нову серію пристроїв, за допомогою яких вона хоче зберегти свій статус на ринку електронних читалок.
Пише УНН із посиланням на Forbes.
Amazon презентував електронну книгу Kindle, яка вперше в історії має кольоровий дисплей.
Гігант роздрібної торгівлі представив Kindle у 2007 році, і відтоді кожен пристрій мав чорно-білий екран.
Новий Kindle має дисплей, розроблений таким чином, що кольори не виглядають розмитими чи піксельними.
Спеціальний дисплей Colorsoft оснащений новим нітридним світлодіодним світловодом
Пристрій називається Kindle Colorsoft. Коштує до 300 доларів, - компанія заявила, що продає їх практично за собівартістю, заробляючи гроші, коли люди купують книги або інші матеріали для читання. Colorsoft працює від батареї "кілька тижнів", повідомляє компанія.
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