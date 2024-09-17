Amazon вимагатиме 5-денного робочого тижня в офісі з 2025 року

Компанія Amazon оголосила, що з наступного року вимагатиме від своїх співробітників працювати в офісах п'ять днів на тиждень, посилюючи попереднє зобов'язання на три дні роботи в офісі. Про це повідомив генеральний директор компанії Енді Джессі у листі до співробітників, опублікованому на сайті компанії в понеділок, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що досвід триденного графіку "підтвердив наше переконання щодо переваг" роботи в офісі.

З початку пандемії багато компаній дозволяли співробітникам працювати з дому, через що офіси в центрі багатьох міст, таких як Сан-Франциско та Сіетл, залишалися майже порожніми. Однак деякі технологічні компанії починають вимагати повернення працівників в офіси на два або три дні на тиждень.

Amazon зайняв більш жорстку позицію, ніж багато його конкурентів, оскільки COVID-19 перестав бути щоденною загрозою. Співробітники описали Reuters, як Amazon вимагав від них працювати в іноді віддалених офісах або переїжджати до Сіетла, щоб зберегти свої робочі місця. Деяким співробітникам, які систематично не дотримувалися існуючого триденного графіку, було сказано, що вони "добровільно звільняються", і вони були заблоковані в системах Amazon.

Доповнення

Це рішення викликало невдоволення серед значної частини працівників, які стверджують, що робота з дому є ефективною та економить час і гроші на дорогу. У травні минулого року працівники штаб-квартири Amazon у Сіетлі організували протест, виступаючи проти змін у кліматичній політиці компанії, скорочень персоналу та повернення до офісу.

У рамках реорганізації Amazon планує збільшити співвідношення індивідуальних співробітників до менеджерів на 15% до кінця першого кварталу 2025 року. У внутрішньому документі зазначено, що "деякі організації можуть виявити ролі, які більше не є необхідними", однак без додаткових деталей.

Amazon також скасовує програму, яка дозволяла працівникам працювати з будь-якого місця чотири місяці на рік, згідно з інформацією у внутрішньому документі.

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