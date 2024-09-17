Компания Amazon объявила, что со следующего года будет требовать от своих сотрудников работать в офисах пять дней в неделю, усиливая предыдущее обязательство на три дня работы в офисе. Об этом сообщил генеральный директор компании Энди Джесси в письме к сотрудникам, опубликованном на сайте компании в понедельник, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Он отметил, что опыт трехдневного графика «подтвердил наше убеждение относительно преимуществ» работы в офисе.

С начала пандемии многие компании позволяли сотрудникам работать из дома, из-за чего офисы в центре многих городов, таких как Сан-Франциско и Сиэтл, оставались почти пустыми. Однако некоторые технологические компании начинают требовать возвращения работников в офисы на два или три дня в неделю.

Amazon занял более жесткую позицию, чем многие его конкуренты, поскольку COVID-19 перестал быть ежедневной угрозой. Сотрудники описали Reuters, как Amazon требовал от них работать в иногда удаленных офисах или переезжать в Сиэтл, чтобы сохранить свои рабочие места. Некоторым сотрудникам, которые систематически не придерживались существующего трехдневного графика, было сказано, что они «добровольно увольняются», и они были заблокированы в системах Amazon.

Дополнение

Это решение вызвало недовольство среди значительной части работников, которые утверждают, что работа из дома является эффективной и экономит время и деньги на дорогу. В мае прошлого года работники штаб-квартиры Amazon в Сиэтле организовали протест, выступая против изменений в климатической политике компании, сокращений персонала и возвращения в офис.

В рамках реорганизации Amazon планирует увеличить соотношение индивидуальных сотрудников к менеджерам на 15% к концу первого квартала 2025 года. Во внутреннем документе указано, что «некоторые организации могут выявить роли, которые больше не являются необходимыми», однако без дополнительных деталей.

Amazon также отменяет программу, которая позволяла работникам работать с любого места четыре месяца в году, согласно информации во внутреннем документе.

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