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После многих лет разработки Amazon представляет свой первый цветной Kindle

После многих лет разработки Amazon представляет свой первый цветной Kindle

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 07:09  •  4088 просмотра

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Amazon запустил новый Kindle Colorsoft с цветным дисплеем по цене до $300. Устройство имеет специальный экран Colorsoft с нитридным светодиодным световодом и работает от батареи несколько недель.

Компания Amazon объявила об обновлении линейки Kindle, запустив новую серию устройств, с помощью которых она хочет сохранить свой статус на рынке электронных читалок.

Пишет УНН со ссылкой на Forbes.

Amazon представил электронную книгу Kindle, которая впервые в истории имеет цветной дисплей.

Гигант розничной торговли представил Kindle в 2007 году, и с тех пор каждое устройство имело черно-белый экран.

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Новый Kindle имеет дисплей, разработанный таким образом, что цвета не выглядят размытыми или пиксельными.

Специальный дисплей Colorsoft оснащен новым нитридным светодиодным световодом

 - говорится в объяснении.

Устройство называется Kindle Colorsoft. Стоит до 300 долларов, - компания заявила, что продает их практически по себестоимости, зарабатывая деньги, когда люди покупают книги или другие материалы для чтения. Colorsoft работает от батареи «несколько недель», сообщает компания.

Напомним,

Apple представила новый iPad mini с поддержкой Apple Intelligence и Pencil Pro.

Amazon будет требовать 5-дневной рабочей недели в офисе с 2025 года17 сентября 2024, 05:03 • 13566 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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