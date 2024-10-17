После многих лет разработки Amazon представляет свой первый цветной Kindle

Компания Amazon объявила об обновлении линейки Kindle, запустив новую серию устройств, с помощью которых она хочет сохранить свой статус на рынке электронных читалок.

Пишет УНН со ссылкой на Forbes.

Amazon представил электронную книгу Kindle, которая впервые в истории имеет цветной дисплей.

Гигант розничной торговли представил Kindle в 2007 году, и с тех пор каждое устройство имело черно-белый экран.

Новый Kindle имеет дисплей, разработанный таким образом, что цвета не выглядят размытыми или пиксельными.

Специальный дисплей Colorsoft оснащен новым нитридным светодиодным световодом - говорится в объяснении.

Устройство называется Kindle Colorsoft. Стоит до 300 долларов, - компания заявила, что продает их практически по себестоимости, зарабатывая деньги, когда люди покупают книги или другие материалы для чтения. Colorsoft работает от батареи «несколько недель», сообщает компания.

Напомним,

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