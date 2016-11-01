Пішохідний перехід із кольорової бруківки облаштували на вул. Володимирській у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Києві пішохідний перехід із кольорової бруківки облаштували на вулиці Володимирській. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
За даними відомства, на вулиці Володимирській у Шевченківському районі столиці автодорівці відкрили новий пішохідний перехід із кольорової бруківки червоно-білого кольору, який вже є четвертим переходом такого типу, який з’явився у столиці.
Наразі аналогічний пішохідний перехід дорожники облаштовують у Печерському районі на вулиці Лютеранській (поблизу гімназії №117 ім. Лесі Українки).
Нагадаємо, що раніше такі пішохідні переходи вже було зроблено на перехрестях вул. Богдана Хмельницького з вул. Лисенка, вул. Богдана Хмельницького з вул. Терещенківською та на вул. Михайла Грушевського.