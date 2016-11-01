Пешеходный переход из цветной брусчатки обустроили на ул. Владимирской в ​​Киеве

По данным ведомства, на улице Владимирской в ​​Шевченковском районе столицы автодоровцы открыли новый пешеходный переход из цветной брусчатки красно-белого цвета, который уже является четвертым переходом такого типа, который появился в столице.

Сейчас аналогичный пешеходный переход дорожники обустраивают в Печерском районе на улице Лютеранской (около гимназии №117 им. Леси Украинки).

Напомним, что ранее такие пешеходные переходы были сделаны на перекрестках ул. Богдана Хмельницкого с ул. Лысенко, ул. Богдана Хмельницкого с ул. Терещенковской и на ул. Михаила Грушевского.