Піратська група скопіювала музичну бібліотеку Spotify: компанія розслідує інцидент
Київ • УНН
Піратська група активістів Anna's Archive вилучила та опублікувала метадані зі Spotify, що включає 256 мільйонів рядків метаданих треків та 86 мільйонів аудіофайлів. Spotify розслідує інцидент, підтверджуючи несанкціонований доступ до публічних метаданих та обхід DRM для доступу до деяких аудіофайлів.
Піратська група активістів вилучила та опублікувала метадані зі Spotify, згідно з дописом у блозі на пошуковій системі з відкритим кодом Anna’s Archive, передає УНН із посиланням на Billboard.
У звіті стверджується, що вилучення містить 256 мільйонів рядків метаданих треків та 86 мільйонів аудіофайлів, які будуть розповсюджуватися в мережах P2P масовими торентами загальним обсягом приблизно 300 терабайт. Станом на неділю (21 грудня) у звіті зазначено, що було опубліковано лише метадані, а не музичні файли.
У заяві, отриманій Billboard, представник Spotify зазначає: "Розслідування несанкціонованого доступу виявило, що третя сторона вилучила публічні метадані та використала незаконну тактику для обходу DRM, щоб отримати доступ до деяких аудіофайлів платформи".
"Ми активно розслідуємо інцидент", – зазначає Spotify.
Spotify виплатив музичній індустрії рекордні 10 млрд доларів12.03.25, 13:33 • 13002 перегляди
Додамо
Реакції на початковий звіт Anna’s Archive, як-от та, що поширювалася через допис у LinkedIn від Йоава Циммермана, генерального директора/співзасновника Third Chair — стартапу, який використовує штучний інтелект для створення юридичних інструментів для медіакомпаній, — висували теорію: "теоретично будь-хто тепер може створити власну безкоштовну версію Spotify (вся музика до 2025 року) з достатнім обсягом пам’яті та персональним потоковим сервером медіа, таким як Plex. Єдиними реальними перешкодами є закон про авторське право та страх перед правозастосуванням".
Загальна кількість аудіофайлів Spotify перевищує кількість, зазначену Anna’s Archive. Тим не менш, коментар Циммермана вказує на те, що інцидент потенційно може затьмарити найбільший раніше доступний відкритий музичний архів MusicBrainz, який містить близько п’яти мільйонів унікальних треків.
Anna’s Archive, який зазвичай зосереджується на книгах та документах, заявив, що проект є частиною його місії "збереження знань та культури людства", і описав "збірку" Spotify як спробу "створити музичний архів, в першу чергу спрямований на збереження".
У дописі додано: "Звичайно, Spotify не має всієї музики світу, але це чудовий початок".
Ідеальний звук без втрат: Spotify нарешті планує вихід з більш якісним аудіо19.06.25, 12:11 • 2633 перегляди