Ексклюзив
11:25 • 2934 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 7122 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 8454 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 8282 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 8148 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 6276 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
07:25 • 14382 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 31916 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 45300 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 48982 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
Піратська група скопіювала музичну бібліотеку Spotify: компанія розслідує інцидент

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Піратська група активістів Anna's Archive вилучила та опублікувала метадані зі Spotify, що включає 256 мільйонів рядків метаданих треків та 86 мільйонів аудіофайлів. Spotify розслідує інцидент, підтверджуючи несанкціонований доступ до публічних метаданих та обхід DRM для доступу до деяких аудіофайлів.

Піратська група скопіювала музичну бібліотеку Spotify: компанія розслідує інцидент

Піратська група активістів вилучила та опублікувала метадані зі Spotify, згідно з дописом у блозі на пошуковій системі з відкритим кодом Anna’s Archive, передає УНН із посиланням на Billboard.

У звіті стверджується, що вилучення містить 256 мільйонів рядків метаданих треків та 86 мільйонів аудіофайлів, які будуть розповсюджуватися в мережах P2P масовими торентами загальним обсягом приблизно 300 терабайт. Станом на неділю (21 грудня) у звіті зазначено, що було опубліковано лише метадані, а не музичні файли.

У заяві, отриманій Billboard, представник Spotify зазначає: "Розслідування несанкціонованого доступу виявило, що третя сторона вилучила публічні метадані та використала незаконну тактику для обходу DRM, щоб отримати доступ до деяких аудіофайлів платформи".

"Ми активно розслідуємо інцидент", – зазначає Spotify.

Spotify виплатив музичній індустрії рекордні 10 млрд доларів12.03.25, 13:33 • 13002 перегляди

Додамо

Реакції на початковий звіт Anna’s Archive, як-от та, що поширювалася через допис у LinkedIn від Йоава Циммермана, генерального директора/співзасновника Third Chair — стартапу, який використовує штучний інтелект для створення юридичних інструментів для медіакомпаній, — висували теорію: "теоретично будь-хто тепер може створити власну безкоштовну версію Spotify (вся музика до 2025 року) з достатнім обсягом пам’яті та персональним потоковим сервером медіа, таким як Plex. Єдиними реальними перешкодами є закон про авторське право та страх перед правозастосуванням".

Загальна кількість аудіофайлів Spotify перевищує кількість, зазначену Anna’s Archive. Тим не менш, коментар Циммермана вказує на те, що інцидент потенційно може затьмарити найбільший раніше доступний відкритий музичний архів MusicBrainz, який містить близько п’яти мільйонів унікальних треків.

Anna’s Archive, який зазвичай зосереджується на книгах та документах, заявив, що проект є частиною його місії "збереження знань та культури людства", і описав "збірку" Spotify як спробу "створити музичний архів, в першу чергу спрямований на збереження".

У дописі додано: "Звичайно, Spotify не має всієї музики світу, але це чудовий початок".

Ідеальний звук без втрат: Spotify нарешті планує вихід з більш якісним аудіо19.06.25, 12:11 • 2633 перегляди

Антоніна Туманова

Новини СвітуТехнології
Spotify