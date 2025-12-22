Пиратская группа скопировала музыкальную библиотеку Spotify: компания расследует инцидент

$42.250.09
Эксклюзив
11:25 • 3720 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 8758 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 9896 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 9632 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 9340 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 7014 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
07:25 • 14939 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 32854 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 46257 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 49894 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
Популярные новости
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду22 декабря, 03:48 • 35270 просмотра
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - ГенштабPhoto22 декабря, 04:50 • 32353 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет07:57 • 14079 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto07:59 • 16075 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре пообещали обнародование всех материалов по Трампу09:41 • 12936 просмотра
публикации
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 6306 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 48537 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 70748 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 104913 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 142040 просмотра
УНН Lite
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto07:59 • 16099 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет07:57 • 14102 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 28946 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 29976 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 41663 просмотра
Пиратская группа скопировала музыкальную библиотеку Spotify: компания расследует инцидент

Киев • УНН

 • 752 просмотра

Пиратская группа активистов Anna's Archive извлекла и опубликовала метаданные из Spotify, что включает 256 миллионов строк метаданных треков и 86 миллионов аудиофайлов. Spotify расследует инцидент, подтверждая несанкционированный доступ к публичным метаданным и обход DRM для доступа к некоторым аудиофайлам.

Пиратская группа скопировала музыкальную библиотеку Spotify: компания расследует инцидент

Пиратская группа активистов извлекла и опубликовала метаданные из Spotify, согласно сообщению в блоге на поисковой системе с открытым исходным кодом Anna’s Archive, передает УНН со ссылкой на Billboard.

В отчете утверждается, что извлечение содержит 256 миллионов строк метаданных треков и 86 миллионов аудиофайлов, которые будут распространяться в сетях P2P массовыми торрентами общим объемом примерно 300 терабайт. По состоянию на воскресенье (21 декабря) в отчете указано, что были опубликованы только метаданные, а не музыкальные файлы.

В заявлении, полученном Billboard, представитель Spotify отмечает: "Расследование несанкционированного доступа выявило, что третья сторона извлекла публичные метаданные и использовала незаконную тактику для обхода DRM, чтобы получить доступ к некоторым аудиофайлам платформы".

"Мы активно расследуем инцидент", – отмечает Spotify.

Spotify выплатил музыкальной индустрии рекордные 10 млрд долларов12.03.25, 13:33 • 13002 просмотра

Добавим

Реакции на первоначальный отчет Anna’s Archive, например, та, что распространялась через сообщение в LinkedIn от Йоава Циммермана, генерального директора/соучредителя Third Chair — стартапа, который использует искусственный интеллект для создания юридических инструментов для медиакомпаний, — выдвигали теорию: "теоретически любой теперь может создать собственную бесплатную версию Spotify (вся музыка до 2025 года) с достаточным объемом памяти и персональным потоковым сервером медиа, таким как Plex. Единственными реальными препятствиями являются закон об авторском праве и страх перед правоприменением".

Общее количество аудиофайлов Spotify превышает количество, указанное Anna’s Archive. Тем не менее, комментарий Циммермана указывает на то, что инцидент потенциально может затмить крупнейший ранее доступный открытый музыкальный архив MusicBrainz, который содержит около пяти миллионов уникальных треков.

Anna’s Archive, который обычно фокусируется на книгах и документах, заявил, что проект является частью его миссии "сохранения знаний и культуры человечества", и описал "сборку" Spotify как попытку "создать музыкальный архив, в первую очередь направленный на сохранение".

В сообщении добавлено: "Конечно, у Spotify нет всей музыки мира, но это отличное начало".

Идеальный звук без потерь: Spotify наконец планирует выход с более качественным аудио19.06.25, 12:11 • 2635 просмотров

Антонина Туманова

Новости МираТехнологии
Spotify