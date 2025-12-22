Пиратская группа скопировала музыкальную библиотеку Spotify: компания расследует инцидент

Пиратская группа активистов извлекла и опубликовала метаданные из Spotify, согласно сообщению в блоге на поисковой системе с открытым исходным кодом Anna’s Archive, передает УНН со ссылкой на Billboard.

В отчете утверждается, что извлечение содержит 256 миллионов строк метаданных треков и 86 миллионов аудиофайлов, которые будут распространяться в сетях P2P массовыми торрентами общим объемом примерно 300 терабайт. По состоянию на воскресенье (21 декабря) в отчете указано, что были опубликованы только метаданные, а не музыкальные файлы.

В заявлении, полученном Billboard, представитель Spotify отмечает: "Расследование несанкционированного доступа выявило, что третья сторона извлекла публичные метаданные и использовала незаконную тактику для обхода DRM, чтобы получить доступ к некоторым аудиофайлам платформы".

"Мы активно расследуем инцидент", – отмечает Spotify.

Реакции на первоначальный отчет Anna’s Archive, например, та, что распространялась через сообщение в LinkedIn от Йоава Циммермана, генерального директора/соучредителя Third Chair — стартапа, который использует искусственный интеллект для создания юридических инструментов для медиакомпаний, — выдвигали теорию: "теоретически любой теперь может создать собственную бесплатную версию Spotify (вся музыка до 2025 года) с достаточным объемом памяти и персональным потоковым сервером медиа, таким как Plex. Единственными реальными препятствиями являются закон об авторском праве и страх перед правоприменением".

Общее количество аудиофайлов Spotify превышает количество, указанное Anna’s Archive. Тем не менее, комментарий Циммермана указывает на то, что инцидент потенциально может затмить крупнейший ранее доступный открытый музыкальный архив MusicBrainz, который содержит около пяти миллионов уникальных треков.

Anna’s Archive, который обычно фокусируется на книгах и документах, заявил, что проект является частью его миссии "сохранения знаний и культуры человечества", и описал "сборку" Spotify как попытку "создать музыкальный архив, в первую очередь направленный на сохранение".

В сообщении добавлено: "Конечно, у Spotify нет всей музыки мира, но это отличное начало".

