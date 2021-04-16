Пілотний експеримент: у Моршині проведуть колективну вакцинацію населення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Львівська обласна державна адміністрація запускає пілотний проект з колективної вакцинації населення курортного міста Моршин. Вакцинація міста відбудеться сьогодні. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає УНН.
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“За ініціативою міського голови Руслана Ільницького Моршинська міська рада звернулася до уряду з пропозицією запустити пілотний проект з проведення позапланової колективної вакцинації від коронавірусу жителів і працівників санаторно- курортних закладів”, — заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.
Деталі
У департаменті охорони здоров’я зазначають, що реалізація цього пілотного проекту дасть можливість вивчити та проаналізувати ефективність вакцинації населення від імунокерованих інфекцій в окремо взятому населеному пункті.
За словами Чемериса, масова вакцинація жителів Моршина дасть можливість створити 70% імунної прошарку. Також вакцинація більшості населення міста створить максимально безпечні умови для людей, які приїжджають на курорт для відпочинку та реабілітації після захворювання COVID-19.
За словами Чемериса, у першій партії вакцини “CoronaVac”, яка надійшла для Львівщини, 2400 доз із 11 240 виділено для вакцинації жителів Моршина. Всього в місті проживають 4239 жителів.
Для проведення вакцинації будуть задіяні дві бригади пункту вакцинації в Моршинській міської лікарні та однієї мобільної бригади від Стрийської центральної районної лікарні.
Додатково
6 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що до кінця року в Україні повинні вакцинувати більшість дорослого населення, щоб сформувати колективний імунітет.
Сьогодні в Україну прибули 117 тисяч доз вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech — у межах механізму COVAX.