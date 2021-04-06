Степанов: до кінця року українці отримають колективний імунітет проти COVID-19 після вакцинації

ukru
19:01 • 23611 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 16219 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 80588 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 49104 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 88341 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 114699 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 143999 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 183817 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 309161 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192723 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
путін хоче припинення поставок зброї в Україну в обмін на запропоноване Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну в обмін на запропоноване Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 125564 перегляди
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 100249 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 94138 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 100507 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 91058 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 49659 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 309159 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 243922 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 337676 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 331213 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 61359 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109412 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110272 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107276 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120650 перегляди
Актуальне
Степанов: до кінця року українці отримають колективний імунітет проти COVID-19 після вакцинації

Степанов: до кінця року українці отримають колективний імунітет проти COVID-19 після вакцинації

Київ • УНН

 • 13663 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. До кінця року в Україні повинні вакцинувати більшість дорослого населення, щоб сформувати колективний імунітет. Яким чином цього вдасться досягти в ефірі програми “Свобода слова” розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише УНН.

Цитата

“Коли ми говоримо про колективний імунітет, то він почне формуватися від 60-70% щеплених громадян. Беремо 70% — це 24 млн громадян. Далі щодо потужностей наших: на сьогоднішній день, навіть якщо ми задіємо не всі потужності, а 30% кабінетів щеплень, які є в нашій країні, ми в змозі робити близько 6 млн щеплень в місяць. Якщо ми говоримо про всі кабінети щеплень, то це 13,5 млн щеплень на місяць. Це наші потужності, при чому в спокійному режимі”, — зауважив Степанов.

Деталі

Він пояснив, що при такому темпі в Україні можуть робити щонайменше 450 тисяч щеплень на добу. Також за його словами, наразі Україна законтрактувала 22 млн доз вакцин, зокрема 14 млн доз за контрактом на закупівлю і 8 млн доз у рамках механізму COVAX. А найближчим часом буде оголошено про контрактування Україною ще 10 млн доз вакцини проти COVID-19, зазначив Степанов.

Вакцинація в Україні

В Україні щеплення від коронавірусної хвороби отримало вже близько 292 тисяч людей, у неділю було вакциновано більше 1,2 тис. людей. Ще 400 тисяч осіб стали в чергу на вакцинацію.

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас - вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При цьому 25 березня в Україну з Китаю прибула перша партія з замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Пріоритет по використанню вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79