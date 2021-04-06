Степанов: до кінця року українці отримають колективний імунітет проти COVID-19 після вакцинації

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“Коли ми говоримо про колективний імунітет, то він почне формуватися від 60-70% щеплених громадян. Беремо 70% — це 24 млн громадян. Далі щодо потужностей наших: на сьогоднішній день, навіть якщо ми задіємо не всі потужності, а 30% кабінетів щеплень, які є в нашій країні, ми в змозі робити близько 6 млн щеплень в місяць. Якщо ми говоримо про всі кабінети щеплень, то це 13,5 млн щеплень на місяць. Це наші потужності, при чому в спокійному режимі”, — зауважив Степанов.

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Він пояснив, що при такому темпі в Україні можуть робити щонайменше 450 тисяч щеплень на добу. Також за його словами, наразі Україна законтрактувала 22 млн доз вакцин, зокрема 14 млн доз за контрактом на закупівлю і 8 млн доз у рамках механізму COVAX. А найближчим часом буде оголошено про контрактування Україною ще 10 млн доз вакцини проти COVID-19, зазначив Степанов.

Вакцинація в Україні

В Україні щеплення від коронавірусної хвороби отримало вже близько 292 тисяч людей, у неділю було вакциновано більше 1,2 тис. людей. Ще 400 тисяч осіб стали в чергу на вакцинацію.

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас - вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При цьому 25 березня в Україну з Китаю прибула перша партія з замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Пріоритет по використанню вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.