Степанов: до конца года украинцы получат коллективный иммунитет против COVID-19 после вакцинации

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"Когда мы говорим о коллективный иммунитет, то он начнет формироваться от 60-70% привитых граждан. Берем 70% - это 24 млн граждан. Далее по мощностей наших: на сегодняшний день, даже если мы задействуем не все мощности, а 30% кабинетов прививок, которые есть в нашей стране, мы можем производить около 6 млн прививок в месяц. Если мы говорим о все кабинеты прививок, то это 13,5 млн. прививок в месяц. Это наши мощности, причем в спокойном режиме ", - отметил Степанов.

Детали

Он пояснил, что при таком темпе в Украине могут делать минимум 450 000 прививок в сутки. Также по его словам, сейчас Украина законтрактовала 22 млн доз вакцин, в частности 14 млн доз по контракту на закупку и 8 млн доз в рамках механизма COVAX. В ближайшее время будет объявлено о контрактирования Украины еще 10 млн доз вакцины против COVID-19, отметил Степанов.

Вакцинация в Украине

В Украине прививку от коронавирусной болезни получило уже около 292 тысяч человек, в воскресенье было вакцинировано более 1,2 тыс. человек. Еще 400 тысяч человек стали в очередь на вакцинацию.

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделен на маломобильных групп населения пожилого возраста.