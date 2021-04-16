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Пилотный эксперимент: в Моршине проведут коллективную вакцинацию населения

Пилотный эксперимент: в Моршине проведут коллективную вакцинацию населения

Киев  •  УНН

 • 14864 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Львовская областная государственная администрация запускает пилотный проект по коллективной вакцинации населения курортного города Моршин. Вакцинация города состоится сегодня. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, передает УНН.

Цитата

“По инициативе городского головы Руслана Ильницкого Моршинский городской совет обратился к правительству с предложением запустить пилотный проект по проведению внеплановой коллективной вакцинации от коронавируса жителей и работников санаторно-курортных учреждений”, — заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

Детали

В департаменте здравоохранения отмечают, что реализация этого пилотного проекта позволит изучить и проанализировать эффективность вакцинации населения от иммуноуправляемых инфекций в отдельно взятом населенном пункте.

По словам Чемериса, массовая вакцинация жителей Моршина позволит создать 70% иммунной прослойки. Также вакцинация большинства населения города создаст максимально безопасные условия для людей, приезжающих на курорт для отдыха и реабилитации после заболевания COVID-19.

По словам Чемериса, в первой партии вакцины “CoronaVac”, поступивший для Львовской области, 2400 доз с 11 240 выделено для вакцинации жителей Моршина. Всего в городе проживают 4239 жителей.

Для проведения вакцинации будут задействованы две бригады пункта вакцинации в Моршинской городской больнице и одной мобильной бригады от Стрыйской центральной районной больницы.

Дополнительно

6 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до конца года в Украине должны вакцинировать большинство взрослого населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

Сегодня в Украине прибыли 117 тысяч доз вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech — в рамках механизма COVAX.

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