Пікет на підтримку активіста, який заявив про тортури, провели у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Москві кілька десятків людей вийшли на пікет до будівлі Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) після того, як засуджений активіст Ільдар Дадін повідомив, що його катували в колонії, передає УНН із посиланням на ВВС.
Як повідомив у Twitter журналіст Філіп Кірєєв, учасники акції підписали звернення до начальника служби з вимогою розслідувати повідомлення про катування.
Раніше у ЗМІ з'явився лист активіста, де він розповідає про тортури, побиття й погрози вбивством у колонії, де відбуває покарання. Його засудили до 2,5 років позбавлення волі за участь в акціях протесту.
Офіційний представник ФСВП Христина Білоусова назвала інформацію про тортури неправдою.
Ільдар Дадін став першою в Росії людиною, яку засудили за статтею про порушення порядку проведення мітингу.