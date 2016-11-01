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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 26479 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Пікет на підтримку активіста, який заявив про тортури, провели у Москві

Пікет на підтримку активіста, який заявив про тортури, провели у Москві

Київ • УНН

 • 9122 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Москві кілька десятків людей вийшли на пікет до будівлі Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) після того, як засуджений активіст Ільдар Дадін повідомив, що його катували в колонії, передає УНН із посиланням на ВВС.

Як повідомив у Twitter журналіст Філіп Кірєєв, учасники акції підписали звернення до начальника служби з вимогою розслідувати повідомлення про катування.

Раніше у ЗМІ з'явився лист активіста, де він розповідає про тортури, побиття й погрози вбивством у колонії, де відбуває покарання. Його засудили до 2,5 років позбавлення волі за участь в акціях протесту.

Офіційний представник ФСВП Христина Білоусова назвала інформацію про тортури неправдою.

Ільдар Дадін став першою в Росії людиною, яку засудили за статтею про порушення порядку проведення мітингу.

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