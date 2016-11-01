Пикет в поддержку активиста, который заявил о пытках, провели в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Москве несколько десятков человек вышли на пикет к зданию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) после того, как осужденный активист Ильдар Дадина сообщил, что его пытали в колонии, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как сообщил в Twitter журналист Филипп Киреев, участники акции подписали обращение к начальнику службы с требованием расследовать сообщения о пытках.
Ранее в СМИ появилось письмо активиста, где он рассказывает о пытках, избиениях и угрозах убийством в колонии, где отбывает наказание. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы за участие в акциях протеста.
Официальный представитель ФСИН Кристина Белоусова назвала информацию о пытках неправдой.
Ильдар Дадина стал первым в России человеком, которого осудили по статье о нарушении порядка проведения митинга.