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Пік сьомої хвилі: Японія фіксує рекордні випадки зараження COVID-19

Пік сьомої хвилі: Японія фіксує рекордні випадки зараження COVID-19

Київ • УНН

 • 169080 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. У четвер Японія зареєструвала рекордні щоденні випадки захворювання на COVID-19 і закликала громадян зробити повторні щеплення, щоб зупинити подальше поширення смертельної хвороби, пише УНН.

Деталі

Згідно з аналізом даних агентства Kyodo News, у країні з населенням понад 127 мільйонів людей щодня реєструється понад 180 000 випадків захворювання на коронавірус — рекорд з початку пандемії.

З 47 провінцій країни близько 35 повідомили про рекордно високі випадки. Японія переживає сьому хвилю інфекцій з поширенням омікронного подваріанту BA.5 країною.

Японія повідомила про 152 536 випадків захворювання вдень раніше у 30 провінціях.

У столиці Токіо зареєстровано 31 878 випадків захворювання на коронавірус, що вперше перевищило 30 000. Минулий рекорд становив 21 562 особи, як повідомлялося 2 лютого на початку цього року.

Є побоювання, що кількість випадків може збільшитись, оскільки Японія побачить наплив туристів, коли через кілька днів вона закриється на сезон літніх канікул.

Додамо

На сьогоднішній день в Японії зареєстровано понад 10,7 мільйона випадків захворювання на COVID-19, у тому числі 31 697 випадків смерті з початку пандемії.

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