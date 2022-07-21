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Пик седьмой волны: Япония фиксирует рекордные случаи заражения COVID-19

Пик седьмой волны: Япония фиксирует рекордные случаи заражения COVID-19

Киев • УНН

 • 169077 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. В четверг Япония зарегистрировала рекордные ежедневные случаи заболевания COVID-19 и призвала граждан сделать повторные прививки, чтобы остановить дальнейшее распространение смертельной болезни, пишет УНН.

Детали

Согласно анализу данных агентства Kyodo News, в стране с населением более 127 миллионов человек ежедневно регистрируется более 180 000 случаев заболевания коронавирусом — рекорд с начала пандемии.

Из 47 провинций страны около 35 сообщили о рекордно высоких случаях. Япония переживает седьмую волну инфекций с распространением омикронного подварианта BA.5 по стране.

Япония сообщила о 152 536 случаях заболевания днем ​​ранее в 30 провинциях.

В столице Токио зарегистрировано 31 878 случаев заболевания коронавирусом, что впервые превысило 30 000. Прошлый рекорд составил 21 562 человека, как сообщалось 2 февраля в начале этого года.

Есть опасения, что количество случаев может увеличиться, поскольку Япония увидит наплыв туристов, когда через несколько дней она закроется на сезон летних каникул.

Добавим

На сегодняшний день в Японии зарегистрировано более 10,7 миллиона случаев заболевания COVID-19, в том числе 31 697 случаев смерти с начала пандемии.

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